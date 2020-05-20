رياضة | ليس وليد أزارو.. الأهلي يسعي لإقناع فايلر بعودة النجم المُعار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليس وليد أزارو.. الأهلي يسعي لإقناع فايلر بعودة النجم المُعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي فى إقناع المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء رينيه فايلر بعودة أحد لاعبي الفريق المُعارين خلال الفترة الماضية.

ويسعي النادي الأهلي لإقناع المدرب السويسري فى عودة اللاعب المُعار لصفوف سموحة ناصر ماهر نهاية الموسم الحالي، من أجل التواجد بجانب محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق.

وكشفت تقارير صحفية أن من أبرز الأسباب أيضا لعودة ناصر ماهر للأهلي الصيف القادم، هو تقليل عدد الصفقات في الصيف المقبل، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الأندية بسبب أزمة فيروس كورونا، وتوقف النشاط الرياضي منذ أكثر من شهرين.

وكان رينيه فايلر قد استقر على رحيل صالح جمعة لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعدما خرج من حسابات المدرب تمامًا.