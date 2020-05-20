الامارات | «السباحة» تشكّل اللجنة المنظمة لكأس الإمارات للياقة البدنية عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن «السباحة» تشكّل اللجنة المنظمة لكأس الإمارات للياقة البدنية عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إدارة اتحاد السباحة، أول من أمس، عن تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة كأس الإمارات للياقة البدنية عن بعد، برئاسة عضو المجلس رئيسة اللجنة الفنية، مريم الشامسي، وذلك بعد اعتماد كل الأمور التنظيمية الخاصة باستقبال طلبات الاشتراك في البطولة، ولجنة الحكام، واعتماد النتائج. وتضم اللجنة كذلك المدير الفني للمنتخب علي دياب مديراً للبطولة، وعضوية مدرب المنتخب أحمد الغيطاني، ومحمد إدريس وايهاب شهاب ومحمد عبدالفتاح، وشعبان عبدالستار وإبراهيم أبوعبدالله وبدر ناصر وأحمد ضيف.

وكشف الاتحاد أن البطولة ستقام عن بعد، وتنطلق 29 الجاري، حيث تم فتح باب الاشتراك على أن يغلق في 25 الجاري، وقال الاتحاد إنه سيتم تقسيم المراحل المشاركة، التي تبدأ من 13 عاماً لما فوق (من الجنسين)، بمن فيهم المقيمون، تشجيعاً على ممارسة الرياضة، مع وضع جوائز تصل إلى 30 ألف درهم للفائزين في كل المراحل.

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وقال نائب رئيس اتحاد السباحة، جمعة البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، إن البطولة تهدف في المقام الأول إلى تشجيع كل متابعي الاتحاد والسباحين وكل من يقيم في الإمارات على ممارسة الرياضة، والحفاظ على التدريبات اليومية والتي لها تأثير كبير في حياة الإنسان، حتى أثناء العزل والوجود في المنزل.

وأشار البلوشي إلى أنه بمجرد الإعلان عن الحدث، استقبل الاتحاد أكثر من 100 طلب مشاركة، موضحاً أن البطولة تهدف إلى الوقوف على الحالة البدنية لسباحي المنتخبات الوطنية، الذين يتدربون باستمرار تحت القيادة الفنية للمنتخب من خلال خمس وحدات تدرييبة أسبوعية عن بعد.

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