الامارات | كايزر: الجزيرة جاهز لعودة الدوري في أي وقت

شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: الجزيرة جاهز لعودة الدوري في أي وقت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، جاهزية فريقه لاستكمال مسابقة دوري الخليج العربي، في أي توقيت يحدده اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، رغم تأثير فترة الإيقاف الطويلة للتدريبات والمباريات، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم.

وقال كايزر، للموقع الرسمي لنادي الجزيرة، إنه تغلب على أزمة إيقاف التدريبات، بالاستعانة بالتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية سلامة الجميع في المقام الأول، موضحاً: «خلال هذه الفترة تكون الأولوية أن أكون بصحة جيدة، لذلك أتمرن في البيت، خصوصاً أنني من الأشخاص الذين لا يحبون الاسترخاء كثيراً، وكنت أصور بعض الفيديوهات لهذه التمارين، وطبعاً تحسين أداء الفريق كان دائماً في تفكيري».

وأضاف: «التواصل يكون عبر الواتس أب والبريد الإلكتروني وزووم، ونستعمل زووم كثيراً للتواصل مع المساعدين وطاقم التدريب، من أجل شرح ما عليهم فعله، أما للاعبين فنرسل الفيديوهات عبر الواتس أب والبرامج التي يجب اتباعها عبر البريد الإلكتروني، إذ إن هذه البرامج والفيديوهات يحضرها طاقم التدريب على رأسهم مدرب اللياقة البدنية، ويتم توزيعها للاعبين كل حسب احتياجاته والتمارين التي يجب عليهم القيام بها، وحرصنا على أن يكون لدى كل اللاعبين المعدات المطلوبة كما أنهم يرسلون الفيديوهات بعد التمارين فهم لاعبون محترفون».

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أما بالنسبة إلى نوعية التدريبات التي يؤديها الفريق، فقال: «تدريب عضلات المنطقة الوسطى، وهناك برنامج من قبل مدرب اللياقة البدنية يعتمد أيضاً على الدراجات الهوائية الثابتة وكذلك الركض، الكثير من الركض حيث يجب عليه الركض لمدة ست دقائق بسرعة عالية، و15 دقيقة بسرعة وسطية، طبعاً للعائدين من الإصابة يتم تعديل البرنامج».

وزاد بقوله: «نحن نثق باللاعبين كثيراً، فهم يتمتعون بعقلية احترافية، ونعلم جيداً أن كل لاعب يتناول الطعام المناسب، كما أن هناك أخصائي تغذية في النادي، ويستطيعون استشارته، وليومنا هذا ليس هنالك أي ملاحظات حيال النظام الغذائي المتبع».

ورحب المدرب الهولندي بإمكانية عودة مسابقة الدوري في شهر أغسطس المقبل، وقال: «نرحب جداً بهذا القرار، ونحن جاهزون للعودة حتى لو كانت في شهر مايو، الأهم أن نتغلب على فيروس كورونا، ونحن نعمل على وضع الخطط اللازمة من أجل استكمال الدوري بقوة، وننتظر تحديد تاريخ العودة».

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