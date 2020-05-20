الامارات | تنظيم أول بطولة شطرنج عن بُعد في الفجيرة يونيو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم أول بطولة شطرنج عن بُعد في الفجيرة يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن تنظيم بطولة الفجيرة الدولية الأولى للشطرنج عن بعد، منتصف يونيو المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتم رصد ميزانية خاصة بالجوائز المالية للبطولة، على أن يتم الإعلان عن اللائحة الفنية للحدث لاحقاً.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي، برئاسة الدكتور عبدالله آل بركت، أقيم بنظام الاتصال المرئي (عن بعد)، وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الأفكار والاستراتيجيات لوضع خطة إعادة النشاط لمرحلة ما بعد فيروس «كورونا»، ومتابعة سير التدريب ووضع الخطط اللازمة لذلك.

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واكد آل بركت إنه تم تكليف اللجنة الفنية بمراجعة ودعم آلية التدريب عن بعد، بأفضل التطبيقات الذكية والوسائل المساعدة لمنتسبي النادي.

في المقابل، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد الزعابي، إن التدريب الشطرنجي عن بعد كشف عن نقلة نوعية في مستويات اللاعبين، من خلال التدريبات المباشرة بين المدربين واللاعبين عن طريق برنامج «زووم»، أو بمتابعة المدربين لمباريات اللاعبين في حساباتهم التي تم إنشاؤها لهم في المواقع العالمية. وقال إنه تم تكريم اللاعبين أصحاب المراكز الأولى بجوائز مادية تم تحويلها إلى حساباتهم البنكية، يذكر أن لاعب النادي، أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني، فاز بالمركز الأول في بطولة الشارقة الدولية للشطرنج عن بعد، تحت 16 سنة.

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