الامارات | ريجيكامب: أفكر في العودة إلى أوروبا لكن بشروط

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: أفكر في العودة إلى أوروبا لكن بشروط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أنه يفكر في العودة للتدريب في رومانيا، أو في أحد الدوريات الأوروبية، لكنه وضع شروطاً لقبول خوض مهمة جديدة بعد انتهاء تجربته في دوري الخليج العربي.

وقال ريجيكامب، لصحيفة «برو سبورت» الرومانية، إنه سيوافق على العودة إلى الدوري الروماني، أو أيٍّ من الدوريات الأوروبية، إذا كان الفريق الذي سيتولى تدريبه لديه مشروع واضح، مبيناً: «لن أعود فقط بهدف العودة إلى أوروبا، لكن أرى أن موافقتي على العودة ترتبط بأن أقود فريقاً يمتلك إمكانات جيدة من ناحية اللاعبين الموجودين، والمشروع الذي تسعى إدارة النادي إلى تنفيذه». وأضاف: «هناك الكثير من المدربين الذين يمتلكون إمكانات كبيرة في أوروبا، وهو ما أرغب في الوصول إليه عندما أعود للتدريب في الدوريات الأوروبية، وذلك الأمر يعتمد على الفرصة التي سأحصل عليها، إذ إن هناك العديد من الأشياء التي يجب أن تجتمع في الوقت نفسه حتى أوافق على أي عرض، لأنه لن تكون هناك جدوى بالنسبة لي بأن أذهب لتدريب فريق عادي، ويتم طردي منه بعد خوض عدد قليل من المباريات، لأنه ليس لدي ما أقدمه، بسبب إمكانات الفريق، لذلك أنا لست بحاجة إلى خوض هذه التجربة التي مررت بها أكثر من مرة، وتجاوزتها ولا أرغب في تكرارها».

وتابع: «لا أقول إنني لن أذهب للتدريب في حال تلقيت عرضاً جيداً، من الناحية المادية، وتركيزي على أن يكون لدى النادي الذي سأتولى تدريبه مشروع طموح، يشجعني على خوض هذه التجربة، وبالنسبة إلى الدوري الروماني، بالتأكيد أنا مرتبط بنادي ستيوا بوخارست، وسيكون من الصعب بالنسبة لي أن أتولى تدريب أي فريق آخر، لذلك أؤكد أن العامل المادي ليس الذي سيتحكم في مسألة عودتي للتدريب في رومانيا».

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أما بالنسبة إلى مستقبله مع نادي الوصل، قال: «لدي عقد هنا يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، ولا توجد مشكلة بيني وبين النادي، لذلك أنا مستمر مع الوصل حتى نهاية عقدي».

وأشارت الصحيفة إلى أن لورينت ريجيكامب، الذي يخوض تجربته الثالثة في الدوريات الخليجية، بعد قيادته الهلال السعودي، والوحدة والوصل في دوري الخليج العربي، لديه أكثر من عرض للعودة إلى رومانيا، خصوصاً أنه حقق إنجازات رائعة مع ستيوا بوخارست بالفوز بلقب الدوري مرتين في 2013 و2014، وكأس رومانيا في 2013، وكأس الدوري في 2016، إلى جانب حصوله على لقب أفضل مدرب في رومانيا في 2013.

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