الامارات | النصر.. أكثر أندية السعودية جماهيرية في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر.. أكثر أندية السعودية جماهيرية في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق النصر السعودي في تصويت «الإمارات اليوم» للأندية السعودية الأكثر جماهيرية في الإمارات، بعدما حصد 70% من إجمالي الأصوات التي وصلت إلى 303 آلاف، و41 صوتاً في 48 ساعة فقط. وتفوق «العالمي» على أندية الهلال والاتحاد والأهلي، حيث حل بطل آسيا «الهلال» وصيفاً بنسبة 19.9٪، بينما حصل الأهلي على 6%، والاتحاد رابعاً بـ4.1%.

وأطلقت «الإمارات اليوم» تحدي الأندية العالمية والعربية الأكثر جماهيرية في الإمارات على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث بدأ بكلاسيكو عالمي شهد فوز برشلونة على ريال مدريد. وجاء التصويت على جماهيرية الأندية السعودية من خلال سؤال: «ما هو النادي السعودي الأكثر جماهيرية في الإمارات؟»، وتم رصد أربعة فرق، هي النصر والهلال والاتحاد والأهلي.

وتقدم الهلال في التصويت خلال الساعات الأولى، قبل أن يعود مشجعو النصر بقوة ليحصد غالبية الأصوات. وتفاعل جمهور النصر بشكل كبير مع التصويت، وتوالت التغريدات من خلال صور وفيديوهات «أنصار العالمي».

وتفاعل المغردون، خاصة من جمهور الهلال والنصر، وقال أحد مشجعي الهلال، ويدعى صالح الشحي، «إن حضر الأهلي والنصر والاتحاد مع الهلال إلى الإمارات في جولات آسيوية، بالدليل القاطع ومن أرض الملعب، شعبية الهلال هي الأكثر. نحن كجماهير هلالية نفتخر بزعيم آسيا». وقال مغرد نصراوي: «ومين غيره الفارس الشريف الذي يأكل بيده أول عالمي بآسيا وأول نادي يحصل على اللعب النظيف بالعالم؟».

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بينما قال آخر: «أنا عيناوي وأقول النصر السعودي الأكثر جماهيرية عندنا في الإمارات»، ورأى مشجع نصرواي أن «النصر يا جماعة اكتسح الكل في كل الاستفتاءات».

وأضاف آخر: «جماهير النصر العالمي في الإمارات الحبيبة لوحدها ترجح كفة العالمي، فما بالك لو اجتمع (شعب النصر العظيم؟)».

الهلال تقدم في التصويت خلال الساعات الأولى، قبل أن يعود مشجعو النصر بقوة ويحسموا التصويت بنسبة كبيرة.

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