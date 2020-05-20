الامارات | اتحاد الكرة يبحث إجراءات الأندية لخفض رواتب اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث إجراءات الأندية لخفض رواتب اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد كرة القدم، أول من أمس، اجتماعها الدوري، برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، هشام الزرعوني، وبمشاركة عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، أمل بوشلاخ، وأعضاء اللجنة: ماجد الجلاف، ويعقوب العلي، وحسن المراشدة، ومقرر اللجنة حمدة الشامسي.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عُقد بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، الإجراءات التي اتخذتها الأندية بخصوص رواتب الأجهزة الفنية واللاعبين.

وأكدت اللجنة حرصها على التنسيق مع كل الأندية، لتوحيد الإجراءات في مسألة آلية تطبيق القرار.

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واستعرض المحور الثاني احتياجات لاعب كرة القدم من الطاقة الحرارية والتي تتوقف على عدة عوامل منها: وزن اللاعب، الجنس (ذكر /‏ أنثى)، نوع التدريب ومدة وتكراره.

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