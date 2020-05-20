الامارات | نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ينظم ملتقى عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ينظم ملتقى عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تنظيم ملتقى الشارقة الدولي التخصصي الأول لرياضات الدفاع عن النفس، ويقام في يونيو المقبل، ليومين متتاليين. ويستضيف الملتقى عدد من الأبطال الأولمبيين والعالمين والخبراء الدوليين في رياضات الدفاع عن النفس، للإسهام في استشراف مرحلة ما بعد «كورونا»، وسبل تطويرها لدعم مسيرة نهضتها خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي عن بُعد، بمشاركة رئيس مجلس الإدارة، أحمد العويس، الذي أكد في تصريح صحافي أن «إقامة الملتقى العالمي المقبل بنظام الاتصال المرئي، ستعود بالفائدة على الجميع»، وناقش الاجتماع خطط التدريب والعمل على تطويرها وفقاً لأساليب الإدارة بالنادي، وبما يتوافق مع أفضل الأساليب الحديثة والمبتكرة، وتدعيم الإدارة التنفيذية بالبرامج والتطبيقات الذكية اللازمة.

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