شكرا لقرائتكم سيف الدين الجزيري: السعيد أفضل لاعب رأيته في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر التونسي سيف الدين الجزائري نجم المقاولون العرب، أن عبد الله لاعب بيراميدز، أفضل لاعب في الدوري المصري حاليا، مشيرًا أن السعيد يتمتع بقدرات فنية كبيرة.

وأشاد في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، بالثنائي بالثنائي فرجاني ساسي نجم الزمالك وعلي معلول لاعب الأهلي، مشيرًا أنهما يقدما مستويات رائعة مع فرقهما.

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وتابع: "أتواصل دائما مع زملائي من تونس مثل علي معلول وفرجاني ساسي ورفيق كابو، وأي لاعب من شمال إفريقيا قادرا على الظهور بشكل مميز في الدوري المصري".

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.