شكرا لقرائتكم خالد بيومى: كنت أقصد السوشيال بـ"فراغ إعلامى" ومن حق الزمالك الاعتراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الناقد الرياضى خالد بيومي، حقيقة تصريحاته ضد الزمالك فى قضية نادى القرن الأفريقي التي يطالب فيها بإعادة فتحها من جديد.

وقال خالد بيومي خلال مداخلة مع الإعلامى خالد الغندور في برنامج "زملكاوي": "كل الاحترام والتقدير للقلعة البيضاء من مجلس إدارة وجماهير وتاريخ النادي الذي لا يغفله أحد، وتصريحاتى تم تحريفها وكنت أقصد "فراغ إعلامى" بالسوشيال ميديا وليس الزمالك، وأن مجلس الأبيض برئاسة كمال درويش، فرط في حقه بلقب نادي القرن منذ 20 عامًا".

وأكد الناقد الرياضى: "لا دخل لي بالأزمة المثارة حاليًا حول لقب نادي القرن، لكن ما يدور في ذهني هو إثارة الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن".

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وأوضح خالد بيومى، أن علاقتى بالمستشار مرتضى منصور قوية جدا وأكن له كل الاحترام وأنا أحبه كثير لما قام به من أعمال كبيرة داخل نادى الزمالك".

وعن عودة الدورى، قال خالد بيومى: أن عودة مسابقة الدوري أمر مهم وضروري طالما توفرت الإمكانيات الطبية، ولكنى أنظر لما هو أهم من الدوري، وهو استعداد أندية مصر المشاركة في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، لا بد من إعدادهم وتأهيلهم فنيًا ونفسيًا للمواجهات الصعبة".