شكرا لقرائتكم خالد الغندور: بطل القرن أتطبخ للأهلى وبيحتفل بالبطولات مش النقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن جائزة بطل القرن تم وضع نظامها لكى يفوز بها الأهلى بسبب تواجد مصطفى مراد فهمى.

وقال خالد الغندور نجم الزمالك السابق خلال برنامج "زملكاوى"، مصطفى مراد فهمى كان سكرتير الاتحاد الأفريقي وعضو في نادى الأهلى من 92 لـ96 وطلع نظام 94، واللى عمل التصنيف طبخه علشان الأهلى اللى مخدتش بطولة من 94 حتى 2000.

وأضاف الغندور: أن نظام النقاط ظالم وتم اعتماده فقط حتى يتوج النادي الأهلي باللقب، بسبب فساد إدارى من مصطفى مراد فهمى وصبيانه وقتها وكان له دور فعال فى منح اللقب للأهلي.

وتابع الغندور: الأهلى بيفتخر بدولاب بطولاته مش بالنقط وبيحتفل بالأكثر تتويجا بالبطولات مش بالنقط.

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وأكد خالد الغندور: أن هدف حسن شحاتة فى الأهلى ليس خطأ تحكيمى فى اعتقادى، ولكن بفعل فاعل، محمد حلمى زمورا رئيس نادى الزمالك أعلن انسحابه من الدورى وأعطى اللاعبين راحة شهر وبعض رجال الدولة أقنعوا رئيس الزمالك بالعدول عن الانسحاب ورجع للعب مباراة المقاولون بعد 40 يوما بعدما الأهلى أتعادل مع المنيا وحسم الدورى، فلعب بعد ما ريح 5 لاعبين بما فيهم حسن شحاتة وخسر 2/ 1.

وأضاف الغندور، أن الأهلى خد أول بطولة أفريقيا فى تاريخه بسبب هذا الدورى الذى يستحقه الزمالك، وتسبب أيضا تألق الخطيب فى هذه البطولة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا.

وعن قضية القرن، قال الغندور: "إن أيام لقب القرن مكانش عندنا قناة وكان عندنا رئيس نادى ضعيف والكل كان فى اتجاه واحد لكن دلوقتى لا، وكل الإعلاميين بيقولوا أى كلام عن لقب بطل القرن".