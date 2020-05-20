شكرا لقرائتكم عماد سليمان يكشف موقف صالح سليم التاريخي معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد سليمان نجم النادي الاسماعيلي والمدرب الشهير موقف صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسطوري بشأن مباراة اعتزاله الشهيرة. وقال عماد سليمان خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الاعلامي احمد شوبير: "الأهلي برئاسة صالح سليم كان حاسم موقفه الرافض من المباريات الودية نهائياً". Advertisements أضاف عماد سليمان: "طلبت موافقة الأهلي في مباراة اعتزالي وأبلغت من النادي باتخاذ الادارة قرارا برفض المشاركة في مباريات ودية". أوضح عماد سليمان أن صالح سليم وقتها وبمجرد علمه بطلبي أكد موافقته تقديرا لي وقال: مباراة اعتزال عماد سليمان سيشارك الأهلي فيها". ورحل عماد سليمان عن تدريب فريق حرس الحدود وتولي طارق العشري المدير الفني الحالي المسئولية خلفاً له.

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