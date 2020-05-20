شكرا لقرائتكم سيف الجزيري: تلقيت عروضا أوروبية وهذا سر تألق لاعبو شمال أفريقيا في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث التونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، عن سر تأقلم اللاعبين التوانسة في الدوري المصري، مشيرا إلى أنه كانت لديه رغبة في التألق مع المقاولون بعد تجربته في طنطا، موضحا أنه تلقى عروضا أوروبية في الفترة الأخيرة.

وأضاف الجزيري في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن علاقة اللاعبين التوانسة والمغاربة والجزائريين قوية وتقوم سريعاََ لذلك نتأقلم بسرعة.

وتابع اللاعب التونسي، أن المقاولون فريق كبير، وعماد النحاس مدير فني قوي ونرغب دائماََ أن نتواجد في المربع الذهبي في الترتيب العام للبطولة، قائلا: "عقدي ينتهي مع المقاولون العرب عقب موسمين ، ولكن تم مفاوضتي في الفترة الحالية من اندية اوروبية وأرغب في الاحتراف مثل جميع اللاعبين".

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وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.