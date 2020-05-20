شكرا لقرائتكم علاء عبدالعال: كارتيرون مدرب محظوظ.. وعمل مصيبة مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف علاء عبد العال المدير الفني الحالي لفريق بتروجت، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مدرب محظوظ لا يملك قدرات تدريبية كبيرة، موضحا أن البطولتين اللتين حصل عليهما، لا يعبرا عن قوة وقدرات المدرب".

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن كارتيرون لم يقدم بعد المستوى الذي يمكن الحكم عليه من خلاله بأنه مدرب مميز، بدليل ما فعله مع الأهلي في نهائي أفريقيا وخسارة اللقب أمام الترجي، رغم الفوز في مصر بثلاثية قائلا "دي لوحدها مصيبة".

وأضاف عبد العال، أن فايلر مدرب فرض شخصيته في النادي الأهلي ونجح في اقناع اللاعبين بقدراته، موضحا أن الغاء الدوري هذا الموسم يجب أن يصاحبه اعتبار المسابقة كأنها لم تكن مع عدم تتويج بطل".

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تولي المدرب علاء عبد العال القياده الفنيه لفريق بتروجت خلفا لمحمد عوده بعد هبوط في الموسم الماضي الي دوري الدرجه التانيه واحتل المركز السادس عشر في جدول الدوري.

وخاض علاء عبدالعال مع الفريق البترولي 13 مباراه فاز في 7 مباريات، علما بان متصدر مجموعه القاهرة في جدول الترتيب الدو ري فريق سيراميكا كليوباترا 32 نقطة.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.