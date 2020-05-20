شكرا لقرائتكم علاء عبد العال: قدمت أكثر من 22 لاعبا لأندية القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء عبد العال المدير الفني لفريق بتروجت، أن الزمالك لم يستفد من قدرات حسام باولو واتشمبونج الهجومية، بعدما اشتراهما النادي الأبيض من الداخلية.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "قدمت 22 لاعبا من العدم للاضواء، وانتقلوا للقمة او خاضوا تجارب احترافية في اوروبا".

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وتابع مدرب بتروجت الحالي:"جبت لاما كولين للداخلية من مدينة البعوث ب 15 ألف دولار وأنبي اشتراه بمليون جنيه".

تولي المدرب علاء عبد العال القياده الفنيه لفريق بتروجت خلفا لمحمد عوده بعد هبوط في الموسم الماضي الي دوري الدرجه التانيه واحتل المركز السادس عشر في جدول الدوري.

وخاض علاء عبدالعال مع الفريق البترولي 13 مباراه فاز في 7 مباريات، علما بان متصدر مجموعه القاهرة في جدول الترتيب الدو ري فريق سيراميكا كليوباترا 32 نقطة.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.