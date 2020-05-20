شكرا لقرائتكم خالد الغندور: أحمد مرتضى رفض برنامج المقالب ومدير الأهلى وافق يتعمل فيه كدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب خالد الغندور نجم الزمالك السابق، من رضاء مجلس إدارة النادى الأهلى على إهانة مدير الكرة في برنامج المقالب.

وقال خالد الغندور نجم الزمالك السابق خلال برنامج "زملكاوى"، مش عارف إزاى الأهلى يقبل على مدير الكورة أنه يتعمل فيه كدة في برنامج المقالب، وتعليق سيد عبد الحفيظ على صورتى والمخرج حذفه أنا عرفته بس مش مشكلة".

وأوضح خالد الغندور، "أن سيد عبد الحفيظ قد يترك منصبه بعد هذا البرنامج، وهو فضل الفلوس عن صورة ومكانة الأهلى، وبيقولوا أحمد فتحى مشى من الأهلى علشان الفلوس طيب ما سيد عبد الحفيظ عمل كدة".

Advertisements

وأكد خالد الغندور: "أن أحمد مرتضى منصور رفض الظهور في برنامج المقالب ،رغم محاولات مهيب عبد الهادى معاه، وحاول إغراءه بـ500 ألف جنيه ولكنه صمم على عدم الظهور".

وأوضح خالد الغندور: أن مصطفى مراد فهمى كان سكرتير الاتحاد الأفريقي وعضو في نادى الأهلى من 92 لـ96 وطلع نظام 94، واللى عمل التصنيف طبخه علشان الأهلى اللى مخدتش بطولة من 94 حتى 2000.

وأضاف الغندور: أن نظام النقاط ظالم وتم اعتماده فقط حتى يتوج النادي الأهلي باللقب، بسبب فساد إدارى من مصطفى مراد فهمى وصبيانه وقتها وكان له دور فعال فى منح اللقب للأهلي.