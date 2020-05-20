شكرا لقرائتكم "كبرت سنة.. وتجرأت سنة".. رامي ربيعة يحتفل بعيد ميلادة الـ 27 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020 رامى ربيعة مدافع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، بعيد ميلاده الـ 27، حيث إنه من مواليد 20 مايو 1993، وانضم إلى ناشئى القلعة الحمراء، حيث اكتشفه عبد العزيز عبد الشافي عندما تولى تدريب الأهلي في موسم 2009/2010، وخلال مسيرته الاحترافية لم يلعب ربيعه سوى لناديين فقط هما الأهلى، وسبورتينج البرتغالى قبل أن ينهي مشواره الاحترافي ويعود للقلعة الحمراء من جديد.
وشارك ربيعة متابعيه عبر صفحته الرسمية على انستجرام، بنشر صورته مع تورتة عليها مجسم له وشعار النادى الأهلي، معلقًا عليها: "One year older one year bolder" ما يعنى: "كبرت سنة، وتجرأت سنة".
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