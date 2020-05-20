شكرا لقرائتكم علاء عبد العال: تعرضت للظلم لعدم طرح أسمى لتدريب المنتخب الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علاء عبد العال المدير الفني الحالي لفريق بتروجت، أنه تعرض للظلم لعدم طرح اسمه لتدريب منتخب مصر بعد رحيل خافيير أجيري عن القيادة الفنية للفراعنة.

وأضاف عبد العال في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه حصل على لقب أفضل مدرب في مصر موسم 2016 ولذلك كان يجب أن يكون ضمن المرشحين.

وكشف مدرب الداخلية وإنبي السابق، أنه تعرض للخيانة من لاعبي إنبي خلال تدريبه للفريق، موضحا أن الإدارة لم تكن السبب الرئيسي لرحيله المبكر عن الفريق وأنه لو بقى لصنع فريقا عظيما.

وتابع عبد العال، أنه وافق على تدريب بتروجت بعدما لم يتلقى عروضا من الدوري الممتاز، قائلا أن أحد الأندية الجماهيرية فاوضه لكن سرعان ما تراجع عن المفاوضات".

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وأردف: "لو عرض عليا العمل كمدرب عام في النادي الأهلي سأوافق إذا رأيت أنها خطوة لحلم أكبر، أنا أبن من أبناء الأهلي وافتخر بذلك".

تولي المدرب علاء عبد العال القياده الفنيه لفريق بتروجت خلفا لمحمد عوده بعد هبوط في الموسم الماضي الي دوري الدرجه التانيه واحتل المركز السادس عشر في جدول الدوري.

وخاض علاء عبدالعال مع الفريق البترولي 13 مباراه فاز في 7 مباريات، علما بان متصدر مجموعه القاهرة في جدول الترتيب الدو ري فريق سيراميكا كليوباترا 32 نقطة.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.