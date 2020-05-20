شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض الرواتب في يانج بويز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق لاعبو نادي يانج بويز السويسري لكرة القدم وأعضاء طاقميه الفني والإداري على خفض رواتبهم بصورة مؤقتة من أجل مساعدة النادي على ضبط حساباته ودفع رواتب العاملين فيه خلال أزمة كوفيد-19. وقال فابيان لوستنبرجر قائد الفريق في بيان عبر موقع النادي الرسمي على الانترنت «من الطبيعي للفريق إظهار تضامنه مع النادي والموظفين فيه خلال هذه الأوقات، نرغب في إظهار أن بوسعنا فقط التغلب على الأزمة إذا اتحدنا».

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