«البوندسيلجا» يكسب رهان استئناف النشاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتسح باير ليفركوزن مضيفه فيردر بريمن 4- 1، في المرحلة السادسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وكان اللقاء هو الأخير ضمن الأسبوع الأول لعودة النشاط منذ توقف الدوري المحلي في منتصف مارس/آذار الماضي؛ بفعل أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 50 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يشغله لايبزيج، فيما توقف رصيد بريمن عند 18 نقطة في المركز الثاني من القاع.

وحققت الجولة اللأولى من استئناف النشاط نجاحاً كبيراً؛ حيث كانت كرة القدم الألمانية في عطلة نهاية الأسبوع محط أنظار العالم بعدما باتت ال«بوندسليجا» أول بطولة محلية كبرى تستأنف نشاطها منذ التوقف الرياضي الكامل.

وعلى الرغم من أن المباريات التسع التي أقيمت خلف أبواب موصدة في المرحلة السادسة والعشرين، لم تشهد أي مخالفات كبيرة للقواعد الصحية، شدد مسؤول كبير في الدوري على ضرورة تذكير اللاعبين بالتزام التباعد الاجتماعي حتى وهم يحتفلون بتسجيل الأهداف.

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وأعرب الرئيس التنفيذي للذراع الدولية لدوري ال«بوندسليجا»، روبرت كلاين، «شعور كبير بالارتياح»، مضيفاً: «نريد إنهاء الموسم، لكننا ندرك بأنه تترتب علينا مسؤولية كبيرة لإتمام ذلك بشكل صحيح».

وتابع: «هناك حماس لرؤية دوري النخبة الكروي مرة أخرى. قال لي أحدهم يبدو أن عيون العالم على البوندسليجا، وأعتقد أن ذلك كان صحيحاًَ، كنا محط متابعة في كولومبيا، غانا، جنوب إفريقيا وآسيا».

وأفادت شبكة «سكاي» المشفرة أن جمهورا قياسياً بلغ ستة ملايين مشاهد في ألمانيا لمباريات السبت، بعد إتاحتها بعضاً منها مجاناً أمام المشاهدين؛ وذلك بانتظار أن يصدر هذا الأسبوع العدد الإجمالي للذين تابعوا المباريات التسع لمرحلة بعد العودة.

ومع تعطش مشجعي كرة القدم حول العالم للمباريات الحية التي توقفت بسبب جائحة «كوفيد-19»، كانت أرقام المشاهدة المسجلة لمباراة دورتموند وشالكه في المكسيك والبرازيل وإيطاليا والأرجنتين أعلى بكثير من المعتاد، وفي المملكة المتحدة، وصل عدد متابعي المباراة ذاتها على شبكة «بي تي سبورتس» وقت الذروة إلى 652 ألفاً، وهو رقم محترم جداً مقارنة مع الرقم القياسي لأكبر عدد مشاهدين لمباراة واحدة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدره 1,7 مليون مشاهد في 2018 للقاء ليفربول وأرسنال.

ووصف كلاين الأسابيع القليلة الماضية بأنها «مثيرة، مملوءة بالتحديات... والتقلبات»، في إشارة الى الخطة المفصلة الدقيقة التي وضعتها رابطة الدوري من أجل الحصول على الضوء الأخضر من السلطات لاستئناف الموسم.