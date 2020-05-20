كأس التضامن لدعم القطاع الصحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت أندية ريال مدريد الاسباني، وبايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي مسابقة باسم «كأس التضامن»، على أن تقام عام 2021 ويذهب ريعها للعاملين في القطاع الصحي.

وبموجب المسابقة، تقام 3 مباريات في مدريد وميونيخ وميلانوعندما يصبح ممكناً عودة الجماهير إلى المدرجات.