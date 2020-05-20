شكرا لقرائتكم خبر عن كأس التضامن لدعم القطاع الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت أندية ريال مدريد الاسباني، وبايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي مسابقة باسم «كأس التضامن»، على أن تقام عام 2021 ويذهب ريعها للعاملين في القطاع الصحي.
وبموجب المسابقة، تقام 3 مباريات في مدريد وميونيخ وميلانوعندما يصبح ممكناً عودة الجماهير إلى المدرجات.
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