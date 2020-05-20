شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي: ميزانية الأهلي تخطت ملياري جنيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع
أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي المصري، أن الموقف المالي لناديه جيداً للغاية ، على الرغم من توقف النشاط بسبب جائحة كورونا،وقال أن ميزانية الأهلي تخطت حاجز الملياري جنيه، مرجعاً الفضل في ذلك إلى مجالس الإدارات المتعاقبة مؤخرا .
وأضاف: «ملتزمون بصرف رواتب الموظفين ، فضلاً عن مصروفات فريق الكرة التي تصل ل300 مليون جنيه، وكذلك الألعاب الأخرى التي خصص لها 192 مليون جنيه».
وأشار الدرندلي إلى أن تحقيق فريق الكرة للألقاب والبطولات يزيد من قيمة حقوق الرعاية والبث
وأشار إلى أن الموقف المالي يسمح باستمرار رمضان صبحي بالقلعة الحمراء في الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته.
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