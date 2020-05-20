شكرا لقرائتكم خبر عن ريشة طائرة لأصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك 130 مدرباً مثلوا العديد من أندية ومراكز أصحاب الهمم والأندية والاكاديميات المختلفة، في دورة مبادئ تدريب الريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي نظمت بالتعاون بين الاتحاد الدولي ومؤسسة الأولمبياد الخاص الاماراتى.

وأوضح طلال الهاشمى المدير الوطنى لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي أن المؤسسة تعمل على تعزيز مفهوم الرياضات الموحدة والدمج الرياضي لأصحاب الهمم.

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