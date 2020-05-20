ليفربول سيتوج بعيداً عن جمهوره



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المدير التنفيذي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز، أنه سيتم السماح لنادي ليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور.

ويحتاج ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي إلى انتصارين فقط في مبارياته التسع الأخيرة لكي يتوج بطلاً رسمياً للمرة الاولى منذ عام 1990، لكن أنصاره الذين يرددون دائماً «لن تسير وحيداً» والذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه وسيرون فريقهم يتوج وحيداً.

وقال ماسترز «نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذي قاموا به».

وأضاف «وبالتالي سنقوم بذلك، إلا إذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية».