شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعود إلى تدريبات يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس، إلى مقر تدريب ناديه يوفنتوس للمرة الأولى بعد غياب دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقاد رونالدو (35 عاماً) بنفسه سيارته الجيب ذات الزجاج الداكن إلى مقر النادي، وسيخضع البرتغالي الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، لفحوص طبية وبدنية قبل الانضمام إلى زملائه في التدريبات بحسب تقارير في الصحف المحلية.
وعاود لاعبو يوفنتوس تدريباتهم الفردية اعتباراً من 4 مايو/ أيار الحالي، في اليوم ذاته الذي عاد فيه رونالدو الى تورينو بعد شهرين أمضاهما في البرتغال، وخضع اللاعب لحجر صحي في إيطاليا لمدة 14 يوماً في منزله الفاخر في تورينو.
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