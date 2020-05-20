بصيص أمل للرياضة الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطى حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم بصيص أمل بإمكانية أن تعود المسابقات الرياضة إلى الولاية في أوائل يونيو/ حزيران من دون جمهور؛ وذلك بشرط استمرار التقدم في احتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ويعتقد نيوسوم الذي كان من المشككين سابقاً بشأن عودة الرياضة في كاليفورنيا في ظل تفشي فيروس «كوفيد-19»، أنه يمكن للرياضة المحترفة أن تستأنف نشاطها في ظل ظروف معينة الشهر المقبل، موضحاً: «يمكن للأحداث الرياضية، الرياضات المحترفة أن تمضي قدماً في الأسبوع الأول من يونيو أو شيء من هذا القبيل، من دون متفرجين ومع تعديلات وشروط إلزامية جداً».

وأضاف نيوسوم خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول تطورات «كوفيد-19» الذي أوقف جميع النشاطات الرياضية في الولايات المتحدة منذ مارس/آذار «سيتم فتح عدد من القطاعات الأخرى من اقتصادنا مجدداً إذا حافظنا على مسارنا في الأسابيع القليلة المقبلة».

وشكك نيوسوم بإمكانية أن يتواجد المشجعون في المدرجات قبل التوصل إلى لقاح للفيروس أو الوصول إلى ما يُسمى ب«مناعة القطيع»، أي اكتساب الناس مناعة جماعية ضد «كوفيد-19».

كما شكك في قدرة الدوريات، مثل دوري كرة القدم الأمريكية «أن أف أل»، على إطلاق موسم 2020 في سبتمبر/أيلول من دون عوائق.