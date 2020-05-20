أرمسترونج يعترف بتعاطي المنشطات مبكراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر نجم الدراجات الهوائية السابق الامريكي لانس أرمسترونج، المشوّهة مسيرته بتعاطي مواد ممنوعة، وأنه بدأ تعاطي المنشطات «تقريباً بعمر 21 عاماً» أي في مستهل مشواره الاحترافي.

وعن تجربته مع العقاقير المنشطة، ردّ ارمسترونج على سؤال للصحفية مارينا زينوفيتش في وثائقي ستبثه شبكة «اي اس بي ان»: «بدأ ذلك بقوة، وكنت بالحادية والعشرين».

وظهر هذا الحوار في ترويج مدته 90 ثانية من جزأين يحمل اسم «لانس» وسيعرض 24 و31 مايو الحالي.

وعرّف الدراج البالغ راهنا 48 عاماً نظرته للمنشطات «اسهل طريقة للتفسير هي انها مخالفة للقوانين. هل كنا نحصل على حقن فيتامينات وأشياء أخرى ؟ نعم، لكنها لم تكن محظورة. وارمسترونج من أبرز الوجوه في عالم الدراجات لتتويجه 7 مرات توالياً بلقب طواف فرنسا بين 1999 و2005، ومن نجوم الرياضة العالميين مطلع الألفية الثالثة.

وحُرم دراج فريقي «يو أس بوستال» و«ديسكافري تشانيل» من القابه بعد تلقيه عقوبة ايقاف مدى الحياة في 2012 اثر تحقيق فتحته الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (أوسادا)، أظهر انه على رأس «نظام تنشط الأكثر تطوراً، احترافية وفاعلية في تاريخ الرياضة».