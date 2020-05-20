«الأفعى» يطارد 3 أهداف مع الهلال ومنتخب بيرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

كشف الجناح البيروفي أندريه كاريلو (28 عاماً) مهاجم فريق الهلال السعودي عن 3 أهداف يسعى لتحقيقها في مسيرته الكروية، بقميص منتخب بلاده وفريق الهلال.

وقال المهاجم الملقب «بالأفعى» في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بيروفية: «لدي طموحات وأهداف خاصة لم أحققها في مسيرتي حتى الآن، الفوز بكوبا أمريكا، والتأهل لكأس العالم 2022، هدفان رئيسيان مع منتخب بلادي، الجميع شاهد منتخبنا يبلغ المنعطفات النهائية في كوبا أمريكا 3 مرات، لكنه لم يفز باللقب، والناس لا يتذكرون غير رفع الكأس».

وتابع: «مع فريقي الهلال حققت دوري أبطال آسيا 2019، بيد أننا لم نحقق الدوري رغم قربنا منه بنفس العام، في هذا العام، الفرصة متاحة، نحن في المقدمة الآن وبفارق جيد عن منافسنا».

يذكر أن كاريلو قَدِم للهلال صيف 2018 بالإعارة من بنفيكا مع المدرب البرتغالي خيسوس، وعندما تألق، وقَّع الهلال معه هذا الموسم لثلاثة مواسم مقابل 7.5 مليون يورو سنوياً.