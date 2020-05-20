رازوفيتش: تدريب الأبيض «كلام إعلامي».. وأنا على ذمة الظفرة لعامين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة- علي نجم:

«دع عملك يتكلم عنك.. وابحث دائماً عن النجاح مهما تعددت العراقيل».

تلك العبارات ليست شعارات أو آراء فلاسفة؛ بل هي كلمات يعدها المدير الفني لفريق الظفرة الصربي رازوفيتش أقرب إلى دستور في حياته المهنية.

ولأن الشمس لا تغطى بغربال، فقد أسهمت نجاحات المدرب وما قام به في وضع اسمه ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخبنا الوطني، وهو ما يعتز به، ويقول عن ذلك: «أن يكون اسمي في قائمة الترشيحات لقيادة منتخب الإمارات، هو دليل ثقة بما قمت به من عمل مع الظفرة، وخطوة تسعدني دون شك؛ لكن كل ما حدث حتى الآن أن أي أحد لم يقم بمفاتحتي سواء من المسؤولين في اتحاد اللعبة،أو حتى من مسؤولي الظفرة».

ويكشف مدرب «الفارس» من استراحته الصيفية في صربيا أن «عقدي مع الظفرة لا يزال مستمراً، وارتباطي مع النادي يمتد لمدة موسمين إضافيين؛ لذا لن يكون هناك أي خطوة إلا عبر القنوات الرسمية مع النادي، وكل ما يحدث هو مجرد كلام إعلامي حتى الآن».

وحول سر النجاح مع الظفرة بعدما أسهم في وصول الفريق لمرتين متتاليتين إلى نهائي مسابقة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» يوضح المدرب رؤيته بالقول: «حضرت إلى الإمارات بعد تجربة في الملاعب السعودية، ولم أحتج الكثير من الوقت للتأقلم والتعرف إلى عقلية اللاعب الخليجي.. حتى تنجح كمدرب تريد دائماً أن تدرك أن اللاعب هو سر نجاحك، وأن التفاهم والعمل واحتواء اللاعبين في مجموعة واحدة هو ما يضعك على طريق النجاح، ويساعد على تجاوز التحديات».

وعندما نسأله، هل هذا يعد مؤشراً على غياب المشاكل في فريق الظفرة؟

يجيب: لا، عندما يقول أي مدرب إن الفريق لا يعاني مشكلة أو لم يواجه مشكلة، يكون يبحث عن دبلوماسية، كل من يعمل في كرة القدم، وخاصة في الأندية حيث العمل يومياً، لا بد أن يدرك أن هناك مشاكل وأزمات تحصل، لكن السر يبقى في كيفية التعامل مع تلك الأزمات وهذه الصعاب، والأهم أن تدرك كمدرب أو كمدير فني دورك ومسؤوليتك في حسم وحل المشاكل داخل جدران النادي وبينك وبين اللاعبين ومع المسؤولين، وليس الخروج والتحدث عبر مؤتمرات صحفية.

ومضى يقول: «لست ساحراً، ولست سبب النجاح في الظفرة، هناك منظومة عمل، وهناك لاعبون يريدون صنع قصة نجاح، من أجل النادي أو حتى كتحد خاص بالنسبة لهم فردياً، لكن الأهم أن ينعكس كل ذلك في سبيل مصلحة الفريق والنادي».

ويواصل المدرب سرد فلسفته قائلاً: «لا يتحقق النجاح ولا تحقق التقدم وأنت في منزلك؛ بل عندما تعمل وتجتهد وتسعى، وهذا ما أريده دائماً من لاعبي فريقي، وقد وفق الفريق في أن يكون رقماً صعباً في معادلة دوري الخليج العربي، وأعتقد أن المنافسين يحسبون ألف حساب للظفرة كفريق وليس لعنصر في التشكيل أو للاعب أجنبي أو حتى بسبب وجودي كمدرب».

وتابع: «فيروس كورونا أثر بالسلب في مصير المسابقة، وحتى الآن لا تزال الأمور غامضة، هل سيستكمل الدوري، أم سيتم إلغاء الموسم، ما مصير مباراتنا مع العين في نهائي الكأس، كل ذلك قد يتضح، لكن آمل أن تتاح لنا فرصة لعب المباراة النهائية، خاصة وأن التواجد في نهائي مسابقة بقيمة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» هي فرصة وحلم لكل لاعب، أضف إلى أن التواجد ولعب النهائي هو خير تكريم للاعبي الظفرة على ما بذلوه من جهد».



ملف «الأبيض» فرصة ذهبية



وهل يعد تدريب منتخبنا الوطني «فرصة ذهبية»، يرفض رازوفيتش النظر إلى الجانب الممتلوء من الكوب فقط قائلاً: «تدريب المنتخب الإماراتي فرصة لكل مدرب، خاصة وأن مقومات النجاح دائماً ما تكون متوفرة لك كمدرب، أنا أتابع الأبيض منذ أكثر من عامين؛ بسبب تواجدي في السعودية ومن ثم في الدولة».

وأضاف: «لا أريد إعطاء أحكام وتقييم والتحدث عن وعود وإمكانات وفرص، تقييمي اليوم للمنتخب هو تقييم مشجع ينظر للمنتخب من خلال 90 دقيقة، بينما الأمور تنقلب رأساً على عقب عندما تصبح أنت كفرد أو مدرب أو حتى مسؤول عن المنتخب».

وختم «هناك إرادة للنجاح لدى المسؤولين عن اللعبة في الدولة، وهناك عمل ومحاولات واجتهادات، وحتى عندما تتعثر في كرة القدم، يجب أن تنهض وأن تحاول من جديد، وكرة القدم مثل العربة التي تحتاج إلى الدفع حتى تسير دائماً إلى الأمام، ووحده العمل إدارياً من المسؤولين، وفنياً من المدير الفني (مهما كانت هويته)، واللاعبين (بدنياً- مهارياً- ذهنياً)، عندما يؤدي كل فرد دوره سيكون النجاح حليفاً له».