التمديد يشعل الصراع بين تاوامبا والتعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

نفى فهد المطوع رئيس نادي الرائد السعودي الند التقليدي لجاره التعاون أن يكون ناديه قد اتفق مع الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم الأخيرالذي لوح قبل أيام بالرحيل عن «السكري» نحو وجهة لم يسمها.

وقال المطوع: لم نفاوض تاوامبا وهو لاعب تعاوني حسب تصريحات الرئيس محمد القاسم.

وتحسباً لمواجهة الصراع على اللاعب قام نادي التعاون بتفعيل خيار تمديد العقد بينه وبين المهاجم الكاميروني ورفع الملف للجنة الاحتراف لاعتماده.

من جانبه، كتب تاوامبا على حسابه في تويتر «يجب أن يكون البعض أكثر اهتماماً باحترام العقد»، ويبدو اللاعب أنه ماض لوجهته الجديدة، إلا إذا نجح التعاون في إيقاف الخطة.

قانونياً، أكد القانوني السعودي أحمد الأمير أن بند خيار تمديد العقد لا يعتد به في «الفيفا» في حالة اللاعب الأجنبي، موضحاً أنه بحال وقع اللاعب لناد جديد بإمكان الفيفا قبول التسجيل وإصدار بطاقة دولية مؤقته إذا امتنع النادي والاتحاد الأهلي عن ارسال بطاقة اللاعب الأصلية.

وحالة تاوامبا ليست الوحيدة في الأندية السعودية حالياً، فهناك اكثر من حالة مرشحة للسطح من نفس النوع، فهل تستطيع الأندية الاستفادة من بند خيار التمديد أم أن المنافسين سيفوزون باللاعبين المنتهبة عقودهم في يونيو/ حزيران المقبل؟