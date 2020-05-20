شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مثمر للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها الدوري برئاسة هشام محمد الزرعوني عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبمشاركة أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة، وماجد الجلاف، ويعقوب العلي، وحسن المراشده أعضاء اللجنة، وحمده الشامسي رئيس قسم القيد والتسجيل مقرر اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد بنظام الاتصال المرئي عن بُعد المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أهمها: الاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الأندية بخصوص رواتب الأجهزة الفنية واللاعبين بما يتوافق مع توجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم حول تخفيض الرواتب خلال هذه الفترة؛ نتيجة توقف النشاط الكروي؛ بسبب وباء «كورونا»، وكذلك مناقشة كافة الاستفسارات الواردة من الأندية خلال ورشة العمل التي نُظمت مؤخراً فيما يخص قرار مجلس إدارة الاتحاد حول موضوع العقود والرواتب.
وأكدت اللجنة حرصها على التنسيق مع كافة الأندية لتوحيد الإجراءات في مسألة آلية تطبيق القرار. كما ناقشت اللجنة عدداً من التصورات الخاصة بمواعيد فترات القيد والتسجيل بما يتماشى مع لوائح الفيفا.
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