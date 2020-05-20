بطولة تحدي أبطال الجوجيتسو تنطلق غداً في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق غداً تحدي أبطال الجوجيتسو على أرض صالة أرينا في مدينة زايد الرياضية. وتشهد منافسات البطولة مشاركة 50 لاعباً من نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو، يتوزعون على فريقين، الأزرق بقيادة النجم فيصل الكتبي، والأبيض بقيادة زميله محمد القبيسي. وسيتنافس الفريقان ضمن 25 نزالاً؛ للفوز بجوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 ألف درهم إماراتي.

وتعد البطولة علامةً فارقة في تاريخ رياضة الجوجيتسو، خاصةً من حيث توزيع لاعبي المنتخب على فريقين يتنافسون ضمن البطولة الواحدة. وتم توزيع الفريقين بقيادة كل من فيصل الكتبي ومحمد القبيسي باختيارهما لأفراد فريقيهما من فئتي الناشئين والكبار، ضمن فئات الوزن الخفيف والمتوسط والثقيل، ما سيعزز الروح التنافسية للنزالات. وتضم صفوف الفريقين أبرز نجوم المنتخب الوطني، حيث ينافس ضمن الفريق الأزرق كلٌّ من عمر السويدي ومهدي خالد العولقي وسعيد الكبيسي وغيرهم من النجوم الناشئين، إلى جانب سلطان الحوسني وسعيد المزروعي وعلي البناي وغيرهم من نجوم فئة الكبار. أما الفريق الأبيض، فيضم راشد الشحي وذياب النعيمي وفرج خالد العولقي وآخرين من النجوم الناشئين، فيما تضم فئة الكبار في الفريق الأبيض كلاًّ من عمر الفضلي ومحمد السويدي وسالم مبارك زايد وغيرهم.

وأكد عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، أن تحدي أبطال الجوجيتسو الذي سيقام تحت شعار «عيدك في بيتك» يعكس مساهمة اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الحملة التوعوية التي تتبناها مؤسسات الدولة حالياً لحماية المجتمع وصون مكتسباته، مشيراً إلى أن منتسبي الجوجيتسو في الدولة يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع، خاصة بعد وصول عدد ممارسي هذه الرياضة إلى 170 ألف لاعب ولاعبة في المدارس والأندية والأكاديميات الخاصة ومؤسسات الدولة.

وقال الهاشمي: نتوجه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه المتواصل لنا، الذي كان وراء النجاح في تنظيم معسكر المنتخب بمشاركة أكثر من 60 لاعباً في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بالإضافة إلى إقامة البطولة التنشيطية الأولى بنجاح. كما أتوجه بالشكر للاعبين والمدربين والإداريين على الانضباط الكامل خلال معسكر التدريب المغلق والبطولة، مما كان له أثر كبير في تحقيق أكبر استفادة منه.

وأضاف: معسكر المنتخب مستمر حتى نهاية شهر رمضان، وبعد إجازة عيد الفطر المبارك سيكون هناك معسكر آخر لكل من يرغب من لاعبي الجوجيتسو وسنفتح الباب قريباً للمشاركة في المعسكر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من فحوص طبية دورية وعزل شامل في الفندق، كما تم الإجراء في المعسكر الحالي، كما أننا في الوقت نفسه نجهز لاستكمال إقامة الجولة الأخيرة لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بالتنسيق مع الأندية المتأهلة.

من جانبه، أوضح مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن تحدي أبطال الجوجيتسو يعتمد آليةً مبتكرة من حيث التنظيم واحتساب النقاط، ما يجعل هذه البطولة الأولى من نوعها. وقال: «بعد توزيع اللاعبين على فريقين، قام قائدا الفريقين بتحديد الخصم من الفريق الآخر ضمن ذات فئة الوزن، كل بدوره، حيث تم اختيار المنافسات بناءً على معرفة أفراد الفريق بعضهم ببعض، ونقاط قوتهم، ما يتيح للاعبين فرصة مواجهة زملائهم الأقرب لمستواهم في الخبرة، وسيخوض كل لاعب من كل فريق نزالاً واحداً، حيث يحصل الفريق على 100 نقطة عن كل فوزٍ يحققه أحد لاعبيه، و50 نقطة إضافية في حال الفوز بالإخضاع. وفي نهاية البطولة، يتم احتساب إجمالي النقاط التي حققها كل فريق، بغض النظر عن تصنيفات العمر والوزن، ليحظى الفريق الفائز بلقب البطولة وجوائزها المالية المجزية التي تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم».

وتعليقاً على استعدادات فريقه للبطولة، قال نجم المنتخب الوطني للجوجيتسو فيصل الكتبي، وقائد الفريق الأزرق في البطولة: بعد النجاح الكبير الذي حققناه في بطولة الجوجيتسو التنشيطية، تأتي هذه البطولة لتمنحنا جرعةً إضافيةً من الحماسة، خاصةً مع توزعنا على فريقين، بشكلٍ يعيدنا إلى أجواء المنافسات العالمية التي اشتقنا لها. وحتى قبل انطلاقه، منحنا تحدي أبطال الجوجيتسو دفعةً معنويةً كبيرة، حيث التهبت حماستنا جميعاً أثناء اختيار اللاعبين في كل فريق، وتحديد خصومهم من الفريق الآخر. وإن كان من المبكر الجزم بالفريق الفائز، إلا أن ثقتي عالية بتشكيلة فريقي الأزرق، والتوزيع الاستراتيجي لنزالاتهم مع لاعبي الفريق الأبيض».

من جانبه، قال النجم محمد القبيسي قائد الفريق الأبيض: نتدرب أنا وفيصل معاً بشكلٍ دائم خلال المعسكرات التدريبية للمنتخب، وقد تواجهنا سابقاً في العديد من البطولات المحلية، إلا أننا في مواجهاتنا كنا نمثل الأندية المنتسبين إليها، وهذه المرة الأولى التي سنخوض فيها نزالاً تحت راية المنتخب، ولكن ضمن فريقين مختلفين.

ويقام تحدي أبطال الجوجيتسو برعاية مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، وهم شركة أبوظبي للإعلام الشريك الإعلامي الرسمي، وبالمز الرياضية وهي الشريك الاستراتيجي، وشركة إعمار العقارية وهي مطور أساليب الحياة العصرية، وبريميير موتورز لاند روفر شريك السيارات الحصري، وشبكة قنوات أبوظبي الرياضية القناة الرياضية الرسمية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» شريك الطاقة، ووزارة الداخلية الشريك الحكومي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة شريك الرعاية الصحية، ومجلس أبوظبي الرياضي وهو الشريك الداعم، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة دولفين للطاقة المحدودة، وآفاق الإسلامية للتمويل، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية وهم الشركاء الذهبيون، ومجموعة الصقر الشريك الفضي.