البحر يدعو «الهيئة» لتجديد دماء مجلس إدارتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

دعا أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، الهيئة العامة للرياضة إلى تجديد دماء مجلس إدارتها بمنح الشباب الفرصة للوجود ضمن عضويته بشكل أكبر، ليتسنّى لهم المشاركة في صنع القرار الرياضي، ودفع عجلة العمل بصورة تسهم في تطور ونماء هذا القطاع الحيوي، بعدما أثبتوا جدارتهم في العمل بالقطاع الرياضي على كل المستويات محلياً ودولياً.

وأعلن البحر بشكل قاطع عدم نيته الترشح لانتخابات الدورة الجديدة للاتحادات الرياضية، وقال: «قررت الابتعاد نهائياً عن دخول هذا المجال مجدداً، حتى لو استثنى النظام الانتخابي الشرط الخاص بعدم أحقية من أمضى دورتين في الترشح من جديد، وأتمنى وجود وجوه شابة في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تحقيقاً للتوجه الذي أعلنه عبدالرحمن العويس رئيس الهيئة، عقب توليه المهمة لقيادة دفة الرياضة الإماراتية في ديسمبر/كانون الأول الماضي».

وعن الأسباب، قال: «يجب إعطاء الفرصة لآخرين لتقديم ما لديهم، وأتمنى من الهيئة بصفتها أعلى سلطة حكومية معنية بالعمل الرياضي أن تعيد ترتيب البيت من الداخل، ليليق واقعنا الرياضي بالتطور الهائل الذي تشهده الدولة في كل القطاعات، وأعتقد أن الفرصة مواتية لذلك في ظل تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة «كورونا»، ولابد من اعتماد الأنظمة الأساسية للاتحادات من جمعياتها العمومية، فهي السلطة الأقوى، كما أن اللائحة الاسترشادية التي أرسلتها الهيئة للاتحادات عليها ملاحظات».