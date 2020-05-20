130 مدرباً في دورة الريشة الطائرة لأصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك 130 مدرباً مثلوا العديد من أندية ومراكز أصحاب الهمم والاندية والاكاديميات المختلفة، في دورة مبادئ تدريب الريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي نظمت بالتعاون بين الاتحاد الدولى للريشة الطائرة ومؤسسة الاولمبياد الخاص الاماراتى.

وتأتي ورشة تأهيل مدربي الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص ضمن سلسلة الندوات وورش العمل الإلكترونية للمدربين والإداريين التي يتم تنظيمها مع الاتحادات والجهات الرياضية المختلفة، لتعزيز قدرات الكوادر العاملة والمنتسبة للأولمبياد الخاص الإماراتي، وإطلاعهم على آخر المستجدات في المجال الرياضي المختص برياضات اللاعبين من أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تستهدف رفع مستوى أداء الكوادر الفنية والإدارية، ونشر الثقافة الرياضية الصحيحة بين جميع أفراد المجتمع.

وأوضح طلال الهاشمى المدير الوطنى لمؤسسة الاولمبياد الخاص الاماراتى أن المؤسسة تعمل على تعزيز مفهوم الرياضات الموحدة التي تقوم على مبدأ الدمج الرياضي لأصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية مع الأشخاص من غير أصحاب الهمم في الفرق والفعاليات الرياضية.

وقال: رياضة الريشة الطائرة رياضة متميزة لاصحاب الهمم وفقاً لآخر الدراسات العالمية من قبل الاولمبياد الخاص الدولى، لقد أصبحت أكثر الرياضات انتشاراً بين أوساط الرياضيين بالاولمبياد الخاص حول العالم منذ عام 2014، كما أنها رياضة آمنة ذات خطورة منخفضة جداً على كافة الاعمار والفئات المختلفة، وتنمي المهارات الحركية الاساسية بجانب التواصل والدمج بين فئات المجتمع المختلفة ضمن برامج الرياضة الموحدة، كما تهدف الرياضات الموحدة إلى تأكيد مبدأ المساواة والشراكة وأنه لا فرق بين الشخص مع أو من غير الإعاقة الذهنية بالفريق الواحد.

وبدأت رياضة الريشة الطائرة في الإمارات تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق النجاح على الصعيد الدولي، من خلال اعتماد برنامج «وقت الريشة» ببرامج تاهيل المعلمين والمدربين بالدولة، وتأهيل كوادر كبيرة فى مجال التحكيم والادارة الفنية للمسابقات على مدار الاعوام الماضية، وأسهم ذلك فى إنجاح منافسات الريشة الطائرة خلال دورة الالعاب العالمية بأبوظبى 2019 وكذلك الدورة الاقليمية فى 2018.

وأبدى جعفر إبراهيم الامين العام للاتحاد العربي للريشة الطائرة ومدير تطوير الريشة الطائرة في دبي سعادته بردود الفعل الإيجابية التي أحاطت بالدورة حيث أفاد بأن مدربي الريشة الطائرة بدولة الإمارات والبلدان العربية أصبحوا قادرين على إعداد وإطلاق برامج أكثر شمولية على المدى البعيد لتطوير المستوى الفنى للاعبين، كما أشاد بالتنسيق الكبير بين الاتحاد الدولى للريشة الطائرة والاولمبياد الخاص الدولى، وقال إن الفترة القادمة ستشهد إطلاق منهاج تدريبى متكامل فى مجال تدريب أصحاب الهمم.