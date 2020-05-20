الوحدة يكرم أبطال خط الدفاع الأول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم نادي الوحدة، أبطال خط الدفاع الاول تقديراً وعرفاناً لجهودهم وخدماتهم الجليلة في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا.

وقامت ادارة النادي الوحدة ممثلة في خالد بن سميد وسيف المعمري بزيارة المستشفى الميداني في أرض المعارض بأبوظبي، وتم تقديم الشكر الى الفريق الطبي وفريق الهلال الاحمر الإماراتي وفريق المتطوعين على مجهوداتهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ورعاية المرضى المصابين.

وشهدت الزيارة تكريم جنود خط الدفاع الاول بهدايا رمزية مقدمة من نادي الوحدة، وعبر أبطال خط الدفاع الاول عن خالص شكرهم وتقديرهم لادارة النادي على هذه المبادرة التي تعكس مدى التلاحم والترابط بين مؤسسات المجتمع وأفراده بمختلف فئاته للتصدي لهذه الجائحة.

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