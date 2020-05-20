الدرندلي: ميزانية الأهلي تخطت المليارين ولا مساس بالرواتب

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي المصري، أن الموقف المالي لناديه جيد للغاية في الوقت الحالي، رغم توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، وقال في تصريحات تلفزيونية: «موقفنا المالي صلب وهناك أكثر من خطة يتم تجهيزها من قبل مجلس الإدارة لمواجهة المتغيرات المختلفة».

وكشف الدرندلي أن ميزانية الأهلي تخطت حاجز الملياري جنيه (ملياران و60 مليوناً)، مرجعاً الفضل في ذلك لمجالس الإدارات المتعاقبة على القلعة الحمراء في السنوات الأخيرة.

وأضاف: «ملتزمون بصرف رواتب الموظفين ولا مساس بها، فضلاً عن مصروفات فريق الكرة التي تصل لـ300 مليون وكذلك الألعاب الأخرى التي يتم تخصيص لها 192 مليون جنيه».

وأشار الدرندلي إلى أن تحقيق فريق الكرة للألقاب والبطولات يزيد بلا شك من قيمة حقوق الرعاية والبث، موضحاً أن الميزانية التي تخطت حاجز المليارين لا تعني وجودها كاملة في حسابات النادي البنكية لكنها توضح أن موقف النادي المالي جيد.

وأشار الدرندلي أن موقف النادي المالي في الوقت الحالي يسمح له باستمرار رمضان صبحي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته قائلاً: «وضع الأهلي المالي يسمح له بالإبقاء على اللاعب، في الموسم المقبل، لكن هناك مسؤولين عن ملف كرة القدم، هم من يقررون هذا الأمر»..

وأضاف: «أتمنى أن يستمر رمضان صبحي، مع الأهلي الموسم المقبل»، مؤكداً في الوقت نفسه: «لا توجد أي ترضيات للاعبين خارج العقود، فنحن ملتزمون بعقودنا مع لاعبينا».

وعن مدى تأثر الأهلي من إلغاء الدوري، أشار خالد الدرندلي إلى أن الأهلي، سيتأثر بالسلب حال إلغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب أزمة فيروس كورونا نظراً لأن إلغاءه سيؤثر في عوائد البث الفضائية والرعاية، مضيفاً: «وفقاً لتصريحات المسؤولين ورئيس مجلس الوزراء، هناك بارقة أمل في عودة الدوري، بإجراءات احترازية»، متمنياً أن يعود الدوري وأن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية.