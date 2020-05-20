شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع درويش محمد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي تعاقد نادي خورفكان مع درويش محمد مدافع فريق دبا الفجيرة ووقع اللاعب عقداً لمدة عام. ويعد درويش أولى صفقات النسور في الميركاتو فيما ينتظر أن يتعاقد النادي مع حارس مرمى خلال الساعات المقبلة وفتح خورفكان خطوطاً مع أكثر من ناد وخاطبها لاستعارة بعض اللاعبين فيما شرع في مفاوضة مجموعة من لاعبيه الذين انتهت عقودهم على غرار محمد يوسف حارس المرمى وفهد حديد وعبد العزيز اسماعيل.

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