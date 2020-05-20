«كنج مونلو» و«نو الموري» ينافسان في كأس الوثبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض «نو آند نو الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، و«كنج مونلو» و«لوماسود» و«فلاش دو فاوست» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، عصر الأربعاء، تحدي الجولة السادسة من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز «بري ايشا»، ضمن روزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع إستراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتشجيعهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويستضيف مضمار لاتست دو بوش الفرنسي، فعاليات الجولة البالغ إجمالي جوائزها المالية 13 ألف يورو، بمشاركة 18 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس في مسافة السباق البالغ طوله 2200 متر على المضمار العشبي.

ويسعى «نو اند نو الموري» بإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة انتوني كراستوس، لتسجيل فوزه الأول على الساحة الفرنسية، حيث جاء فوز ابن «نظام» الوحيد بمضمار نيوبري في بريطانيا، وحل ثانياً مرتين في روما وتولوز.

ويتأهب «كنج مونلو» بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم، لتسجيل فوزه الثاني بعد أن تمكن ابن «جلنار الخالدية» من تحقيق انتصاره السابق في سباق بري ايتينيه كامنترون بمضمار تولوز.

وينافس أيضاً «لو ماسود» ابن «ديفامر» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة الفارسة اودي دوبورت (سماح 4 كجم)، الفائز بسباق كأس الوثبة بري دانباك لمسافة 2000 متر بمضمار أورلاك العام الماضي. وهناك «فلاش دو فاوست» ابن «مجاني» الذي يسعي لتسجيل فوزه الأول بإشراف او تريجوديت، وقيادة جوليوم ترولي دو بريفو.