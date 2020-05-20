شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: لاعبو إنبى "خانونى".. واتظلمت لعدم ترشيحى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء عبد العال المدير الفنى الحالى لفريق بتروجت، أنه تعرض للظلم لعدم طرح اسمه لتدريب منتخب مصر بعد رحيل خافيير أجيرى عن القيادة الفنية للفراعنة، وأضاف عبد العال فى تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامى إبراهيم فايق، أنه حصل على لقب أفضل مدرب فى مصر موسم 2016 ولذلك كان يجب أن يكون ضمن المرشحين.

وكشف مدرب الداخلية وإنبى السابق، أنه تعرض للخيانة من لاعبى إنبى خلال تدريبه للفريق، موضحا أن الإدارة لم تكن السبب الرئيسى لرحيله المبكر عن الفريق وأنه لو بقى لصنع فريقا عظيما، وتابع عبد العال، أنه وافق على تدريب بتروجت لعدم تلقيه عروضا من الدورى الممتاز، قائلا أن أحد الأندية الجماهيرية فاوضه لكن سرعان ما تراجع عن المفاوضات"، وأردف: "لو عرض عليا العمل كمدرب عام فى النادى الأهلى سأوافق إذا رأيت أنها خطوة لحلم أكبر، أنا ابن من أبناء الأهلى وأفتخر بذلك".

تولى المدرب علاء عبد العال القيادة الفنية لفريق بتروجت خلفا لمحمد عوده بعد هبوط فى الموسم الماضى إلى دورى الدرجة التانية واحتل المركز السادس عشر فى جدول الدورى.

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وخاض علاء عبدالعال مع الفريق البترولى 13 مباراة فاز فى 7 مباريات، علما بان متصدر مجموعه القاهرة فى جدول الترتيب الدورى فريق سيراميكا كليوباترا 32 نقطة.

من ناحيته، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على أنه لا يوجد أى قرارات رسمية حتى الآن، بإلغاء الدورى المصرى الممتاز، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضى فى مصر، فى طريقه للإلغاء، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى مصر خلال الفترة الحالية.