شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح : نادي الزمالك هو بطل القرن الأفريقي الحقيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بيومى خبير اللوائح، أن نادى الزمالك هو بطل القرن الأفريقي الحقيقى وليس الأهلى وأن نظام النقط لم يوضع في 1994، مضيفاً:"إن نظام نقاط تحديد نادى القرن الأفريقي لم يتم تحديده في 1994، وأن الاتحاد الدولى بلغ الاتحادات بالجائزة في 1999 وترك للاتحادات تحديد البطل وفقا لرؤيتهم"، وأن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" جامل النادي الأحمر بشكل واضح بمنحه لقب القرن الأفريقي بسبب طريقة النقاط الذي حددها مصطفي مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي وعضو مجلس ادارة النادي الاهلي في نفس ذات الوقت .

وقال خبير اللوائح خلال مداخلة مع الإعلامى خالد الغندور في برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك : أن مفتاح معرفة بطل القرن الحقيقى هو البحث عن منتخب القرن في أفريقيا الذى حققها الكاميرون وليس مصر رغم أحقيتنا بالجائزة، وهناك مستند من الاتحاد الأفريقي خرج بيقول أن الزمالك هو بطل القرن والأهلى الثانى"، وعن جمع مصطفى مراد فهمى بين سكرتير الاتحاد الأفريقي وعضوية النادى الأهلى، قال خبير اللوائح: لا يجوز أن يجمع شخص بين سكرتير الاتحاد الأفريقي وعضوية أي نادى آخر".

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فيما أكد خالد الغندور: أن هدف حسن شحاتة فى الأهلى ليس خطأ تحكيمى فى اعتقادى، ولكن بفعل فاعل، محمد حلمى زمورا رئيس نادى الزمالك أعلن انسحابه من الدورى وأعطى اللاعبين راحة شهر وبعض رجال الدولة أقنعوا رئيس الزمالك بالعدول عن الانسحاب ورجع للعب مباراة المقاولون بعد 40 يوما بعدما الأهلى أتعادل مع المنيا وحسم الدورى، فلعب بعد ما ريح 5 لاعبين بما فيهم حسن شحاتة وخسر 2/ 1.

وأضاف الغندور، أن الأهلى خد أول بطولة أفريقيا فى تاريخه بسبب هذا الدورى الذى يستحقه الزمالك، وتسبب أيضا تألق الخطيب فى هذه البطولة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا.

وعن قضية القرن، قال الغندور: "إن أيام لقب القرن مكانش عندنا قناة وكان عندنا رئيس نادى ضعيف والكل كان فى اتجاه واحد لكن دلوقتى لا، وكل الإعلاميين بيقولوا أى كلام عن لقب بطل القرن".