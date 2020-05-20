شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال : ضميت لاما كولين للداخلية من مدينة البعوث بـ15 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر
تولي المدرب علاء عبد العال القياده الفنيه لفريق بتروجت خلفا لمحمد عوده بعد هبوط في الموسم الماضي الي دوري الدرجه التانيه واحتل المركز السادس عشر في جدول الدوري ، وخاض علاء عبدالعال مع الفريق البترولي 13 مباراه فاز في 7 مباريات، علما بان متصدر مجموعه القاهرة في جدول الترتيب الدو ري فريق سيراميكا كليوباترا 32 نقطة.
من ناحيته، أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أنه لا يوجد أي قرارات رسمية حتى الآن، بإلغاء الدوري المصري الممتاز، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.
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