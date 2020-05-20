شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال : ضميت لاما كولين للداخلية من مدينة البعوث بـ15 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء عبد العال المدير الفني لفريق بتروجت، أن الزمالك لم يستفد من قدرات حسام باولو واتشمبونج الهجومية، بعدما اشتراهما الأبيض من الداخلية ، وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "قدمت 22 لاعبا من العدم للاضواء، وانتقلوا للقمة او خاضوا تجارب احترافية في اوروبا"، وتابع مدرب بتروجت الحالي:"أشتريت لاما كولين للداخلية من مدينة البعوث بـ 15 ألف دولار وإنبي اشتراه بمليون جنيه".

تولي المدرب علاء عبد العال القياده الفنيه لفريق بتروجت خلفا لمحمد عوده بعد هبوط في الموسم الماضي الي دوري الدرجه التانيه واحتل المركز السادس عشر في جدول الدوري ، وخاض علاء عبدالعال مع الفريق البترولي 13 مباراه فاز في 7 مباريات، علما بان متصدر مجموعه القاهرة في جدول الترتيب الدو ري فريق سيراميكا كليوباترا 32 نقطة.

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من ناحيته، أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أنه لا يوجد أي قرارات رسمية حتى الآن، بإلغاء الدوري المصري الممتاز، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.