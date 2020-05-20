شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيري : عبد الله السعيد أفضل اللاعبين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
تحدث سيف الدين الجزيري عن سر تأقلم اللاعبين التوانسة في الدوري المصري، مشيرا إلى أنه كانت لديه رغبة في التألق مع المقاولون بعد تجربته في طنطا، موضحا أنه تلقى عروضا أوروبية في الفترة الأخيرة قائلا "أن علاقة اللاعبين التوانسة والمغاربة والجزائريين قوية وتقوم سريعاََ لذلك نتأقلم بسرعة "
وأختتم حديثه أن المقاولون فريق كبير، وعماد النحاس مدير فني قوي ونرغب دائماََ أن نتواجد في المربع الذهبي في الترتيب العام للبطولة، قائلا: "عقدي ينتهي مع المقاولون العرب عقب موسمين ، وتلقيت عروض في الفترة الحالية من اندية اوروبية وأرغب في الاحتراف مثل جميع اللاعبين".
من ناحيته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أنه لا يوجد أي قرارات رسمية حتى الآن، بإلغاء الدوري المصري الممتاز، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.
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