شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيري : عبد الله السعيد أفضل اللاعبين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر التونسي سيف الدين الجزائري نجم المقاولون العرب، أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، أفضل لاعب في الدوري المصري حاليا، مشيرًا إلى أن السعيد يتمتع بقدرات فنية كبيرة، وأشاد في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، بالثنائي بالثنائي فرجاني ساسي نجم الزمالك وعلي معلول لاعب الأهلي، مشيرًا أنهما يقدما مستويات رائعة مع فرقهما، وتابع: "أتواصل دائما مع زملائي من تونس مثل علي معلول وفرجاني ساسي ورفيق كابو، وأي لاعب من شمال إفريقيا قادرا على الظهور بشكل مميز في الدوري المصري".

تحدث سيف الدين الجزيري عن سر تأقلم اللاعبين التوانسة في الدوري المصري، مشيرا إلى أنه كانت لديه رغبة في التألق مع المقاولون بعد تجربته في طنطا، موضحا أنه تلقى عروضا أوروبية في الفترة الأخيرة قائلا "أن علاقة اللاعبين التوانسة والمغاربة والجزائريين قوية وتقوم سريعاََ لذلك نتأقلم بسرعة "

وأختتم حديثه أن المقاولون فريق كبير، وعماد النحاس مدير فني قوي ونرغب دائماََ أن نتواجد في المربع الذهبي في الترتيب العام للبطولة، قائلا: "عقدي ينتهي مع المقاولون العرب عقب موسمين ، وتلقيت عروض في الفترة الحالية من اندية اوروبية وأرغب في الاحتراف مثل جميع اللاعبين".

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من ناحيته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أنه لا يوجد أي قرارات رسمية حتى الآن، بإلغاء الدوري المصري الممتاز، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.