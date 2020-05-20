رامى ربيعة يحتفل بعيد ميلاده الـ 27: "كبرت واتجرأت سنة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020 رامى ربيعة مدافع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، بعيد ميلاده الـ 27، حيث إنه من مواليد 20 مايو 1993، وانضم إلى ناشئى القلعة الحمراء، حيث اكتشفه عبد العزيز عبد الشافي عندما تولى تدريب الأهلي في موسم 2009/2010، وخلال مسيرته الاحترافية لم يلعب ربيعه سوى لناديين فقط هما الأهلى، وسبورتينج البرتغالى قبل أن ينهي مشواره الاحترافي ويعود للقلعة الحمراء من جديد.

وشارك ربيعة متابعيه عبر صفحته الرسمية على انستجرام، بنشر صورته مع تورتة عليها مجسم له وشعار النادى الأهلي، معلقًا عليها: "One year older one year bolder" ما يعنى: "كبرت سنة، وتجرأت سنة".

على صعيد متصل ، تسيطر حالة من الغموض على ملف تمديد رامى ربيعة عقده مع فريقه، فى ظل وجود تصريحات وأقاويل مختلفة ومتضاربة من اللاعب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، حيث أكد الأول أنه لم يتوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وأنه وقع فقط لبدء التفاوض، فى الوقت الذى أكد سيد عبد الحفيظ أن المدافع الدولي مدد عقده رسمياً لمدة موسمين إضافيين نهاية الموسم الماضي، وعلم الخليج 365 أن سر الأزمة هو أن التقليد في الأهلي هو توقيع اللاعبين على عقود على أن يتم التفاوض بعد ذلك خاصة عند تمديد أو تجديد العقود وهو ما حدث مع رامي ربيعة إلا أن المقابل المادي الذي تم وضعه له من قبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لم يروق للاعب، وأكد أنه لا يتناسب مع قيمته الفنية وكونه واحد من كباتن الفريق، ليعتبر نفسه لم يوقع هذه العقود وطلب من سيد عبد الحفيظ استردادها.

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ورفع رامى ربيعة الأمر للجنة التخطيط وإدارة النادي لبحث الأمر مُجدداً، خاصة أن ربيعة يرى أنه رفض العديد من العروض الأوروبية المغرية طوال الفترة الماضية للاستمرار مع الفريق نظراً لحاجة الفريق لجهوده، ومن المقرر أن تُنهى لجنة التخطيط وكذلك محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على ملف الكرة من خلال تعديل عقد اللاعب قبل تسجيله والوصول لصيغة توافقية مع رامى ربيعة بعد عدم توصله لاتفاق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

فى الوقت الذى أكد رامى ربيعة أنه يمارس التدريبات الفردية فى ظل العزل الطوعى لحين مواجهة فيروس كورونا، وأضاف رامى ربيعة أن المدير الفنى أرسل برنامجا كاملا للاعبين للتعامل معه خلال فترة الإجازة التى حصلوا عليها للحفاظ على اللياقة البدنية.

وأوضح ربيعة أنه سعيد بثقة المدير الفنى خلال الفترة الحالية، مشيراً الى أنه يشعر بالرضى عن المستوى الذى يقدمه خلال الفترة الحالية، وشدد اللاعب الدولى الشاب على جاهزيته فى أى وقت حال انضمامه للمنتخب الوطنى الأول، مشيراً إلى انه يتحمل فى بعض الأحيان بسبب الفرحة التى يراها فى عيون الجماهير ورد فعلهم على المستوى الذى يقدمه قبل توقف النشاط.