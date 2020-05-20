شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: "جناح" الإسماعيلي خارج حسابات الأهلي وباهر يرفض الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي احمد شوبير ان إدارة الأهلي لا تفكر في التعاقد مع عبد الرحمن مجدي لاعب وسط الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نافيا الاخبار التي انتشرت مؤخرا بينما أوضح اقتراب باهر المحمدي من الانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في نفس الوقت أكد احمد شوبير خلال برنامجه ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان باهر المحمدي له تجربة غير موفقة مع الزمالك وهو السبب في رفضه الانضمام للأبيض خلال الفترة المقبلة ، وقال احمد شوبير ان ادارة الاسماعيلي اكدت للاعب باهر المحمدي موافقتها علي اعارته للعين الاماراتي او سبورتنج براجا البرتغالي ولكن بشرط تمديد تعاقده مع الاسماعيلي لموسم اضافي.

كما أكد الإعلامي احمد شوبير ان نادي بيراميدز سيعلن خلال أيام تعاقده رسميا مع شريف اكرامي حارس مرمي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعدما انهي الحارس علاقته بالنادي الأهلي وإعلان الطرفان الامر قبل توقف النشاط بسبب ازمة كورونا ، وقال احمد شوبير عبر برنامجه ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : سبب تعاقد بيراميدز مع شريف اكرامي واحمد فتحي رغم كبر سنهم لان عبد الله السعيد نصح إدارة النادي بالتعاقد مع لاعبين يمتلكون شخصية وخبرة الحصول علي بطولات من اجل الحصول علي بطولة الموسم المقبل مثل الدوري وكذلك الكونفيدرالية التي وصل الفريق الي الدور قبل النهائي فيها.

Advertisements

اما عن موقف البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار الي الجزيرة الاماراتي قال احمد شوبير ان موقف اللاعب من بيراميدز لا يزال غامضا ولكن اللاعب مطلوب في الأهلي وبشدة وينتظر مسئولو الأحمر موقف بيراميدز قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع البرازيلي.

فيما كشف احمد شوبير عن انهاء الأهلي اتفاقه مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول علي تجديد تعاقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وقال احمد شوبير ان إدارة الأهلي تحدثت مع مروان محسن عن تجديد تعاقده وكان رد اللاعب انه تحت امر النادي ليتفق الطرفان علي تجديد التعاقد والبنود الرئيسية ويتبقي الإعلان رسميا خلال فترة قصيرة من الان، كما أكد احمد شوبير ان الأهلي قام بتوقيع عقد جديد مع سعد سمير مدافع الفريق المرفوع اسمه من قائمة الفريق، ورفض اللاعب وضع أي شرو مالية وقام بالتوقيع علي بياض.