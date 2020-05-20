الأهلي يرد على الجزائري بن عيادة حول وجود مفاوضات من جانب القطبين لضمه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد النادي الأهلي على تصريحات النجم الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن لنادي شباب قسنطينة الجزائري، اليوم التي تحدث فيها عن وجود مفاوضات شفهية من جانب إدارة الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك عن طريق وكيل أعماله.

وكشف بن عيادة، كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وقال بن عيادة في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "وكيلي أبلغني بوجود مفاوضات شفهية من الأهلي والزمالك وربما يظهر جديد بعد انتهاء وباء كورونا". Advertisements وقال لاعب قسنطينة الجزائري: "عقدي مع فريقي ينتهي بنهاية هذا الموسم، شرف كبير ارتباط اسمي بنادي الزمالك لكن لم يصلنا أى شىء بشكل رسمي". وعن مصير الدوري الجزائري قال، حسين بن عيادة لاعب قسنطينة الجزائري إن كل المؤشرات تصب في صالح قرار عودة الدوري. وشارك بن عيادة مع فريق شباب قسنطينة في 21 مباراة، بجميع المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف كما صنع 6 تمريرات حاسمة. وسبق للنجم الجزائري اللعب في صفوف اتحاد الجزائر وجمعية وهران، وانضم إلى صفوف شباب قسنطينة في عام 2016

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