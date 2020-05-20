شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شيتوس يستعيد ذكريات التسجيل في ريال سوسيداد تحت أنظار يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل رياض شيتوس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكريات هدفه الذى أحرزه فى شباك ريال سوسيداد الاسباني، فى المباراة الودية التى جمعت الاهلي بالنادي الاسباني يوم 16 أغسطس 2003 على ملعب "آنويتا" بمدينة سان سيبستيان، وكان من المنتظر أن تحظى تلك المباراة باهتمام جماهيرى كبير خاصة وأن المارد الأحمر كان نجح فى الفوز على البطل الأسبانى ريال مدريد قبلها، إلا أن المفاجأة جاءت بغياب الجماهير عن المباراة التى أقيمت في أجواء ممطرة.

شيتوس نشر عبر صفحته على "فيس بوك" لقطة فيديو أثناء إحرازه هدف التعادل للأهلي فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، حيث كان الفريق الأسبانى متقدمًا بهدف فى الشوط الثانى، وجاء بالفيديو الذى نشره وائل رياض وجود الفنانة يسرا فى مقصورة ملعب المباراة لتدعيم المارد الأحمر فى اللقاء، الذى انتهى بفوز ريال سوسيداد الاسباني بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح بعدما أهدر إبراهيم سعيد و وائل جمعة حينها.

وكان وائل رياض أكد فى تصريحات سابقة أن النادي الأهلي كان واجباً أن يجدد تعاقد حسام عاشور لموسم واحد فقط كنوع من التكريم لقيمة اللاعب التاريخية داخل القلعة الحمراء.

أضاف وائل رياض فى تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورت 2 أن حسام عاشور لعب للأهلي 16 عاماً وخاض وأحرز العديد من البطولات المحلية والقارية بخلاف أنه كابتن الفريق وسبق وأن قام الفريق بالتجديد للكباتن على غير رغبة المديرين الفنيين خاصة وأنه لم يرتدي أي تيشيرت سوى القلعة الحمراء.

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تابع وائل رياض أن حسام عاشور فوجئ بقرار النادي وكان واجباً أن يتم تمهيد القرار قبلها بـ 3 أشهر على الأقل خاصة وأنه لا يجوز أن يفاجئ كابتن القلعة الحمراء بقرار الاستغناء عنه يوم الجلسة التي عقدت معه وهو في الأساس ذهب للنادي بحثاً عن التفاوض بشأن مدة التجديد عاماً أو عامين.

وكشف وائل رياض ان التعامل مع أبناء النادي يختلف شكلاً وموضوعاً عن لاعب بالنادي لذلك فإن حسام عاشور ابن النادي وبدأ من الطفولة وتدرج في فرق الأهلي طيلت عمره وشعر بألآم النادي وأفراحه طيلت التاريخ.