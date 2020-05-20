شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الجزائرى حسين بن عيادة يكشف حقيقة المفاوضات مع الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم الجزائري حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لنادي شباب قسنطينة الجزائري، كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة و يسعى الأبيض لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق في الموسم المقبل، خاصة بعد هروب التونسي حمدى النقاز ويقود حازم إمام الجانب الأيمن للفريق، بجانب اللاعب الشاب أحمد عيد.

وتأهل الزمالك، لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، على حساب حامل اللقب فريق الترجى التونسي، ليواجه فريق الرجاء المغربى، في دور الأربعة.

وقال بن عيادة في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "وكيلي أبلغني بوجود مفاوضات شفهية من الأهلي والزمالك وربما يظهر جديد بعد انتهاء وباء كورونا".

وقال لاعب قسنطينة الجزائري: "عقدي مع فريقي ينتهي بنهاية هذا الموسم، شرف كبير ارتباط اسمي بنادي الزمالك لكن لم يصلنا أى شىء بشكل رسمي".

وعن مصير الدوري الجزائري قال، حسين بن عيادة لاعب قسنطينة الجزائري إن كل المؤشرات تصب في صالح قرار عودة الدوري.

Advertisements

وشارك بن عيادة مع فريق شباب قسنطينة في 21 مباراة، بجميع المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف كما صنع 6 تمريرات حاسمة.

وقد سبق للنجم الجزائري اللعب في صفوف اتحاد الجزائر وجمعية وهران، وانضم إلى صفوف شباب قسنطينة في عام 2016.

من ناحيته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أنه لا يوجد أي قرارات رسمية حتى الآن، بإلغاء الدوري المصري الممتاز، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.