عبدالفتاح لمصراوي: عواد يجب أن يترك الزمالك.. وإكرامي وغالي مؤهلان لرئاسة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عرابي:

يرى زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي، إن لا أحد يستطع أن يُجلس محمد أبو جبل حارس الزمالك في ظل المستويات التي ظهر بها خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الفتاح ـ في تصريحات لمصراوي ـ :"عواد يدفع خطأه بانضمامه للزمالك مثل أحمد الشناوي بسبب المال وعليه الرحيل حتى وإن كان سيخسر ماديًا ولكن لابد أن يُشارك ويلعب كما أن الزمالك لابد أن يتركه حتى لا يتحمل راتبه وهو لايُشارك".

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وأشار مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي، إلى أن الأهلي لا يُعاني من أزمة في حراسة المرمى، قائلاً:"محمد الشناوي يؤدي مستويات جيدة وكذلك علي لطفي حارس مميز ومصطفى شوبير لم أراه ولكن أسمع أنه ذو إمكانيات جيدة ولا أعتقد أن الأهلي سيُكرر مشكلة الزمالك حين تعاقد مع أبو جبل وصبحي وعواد ولديه جنش وأصبح هناك 4 حراس يريدون المشاركة".

وتطرق المدرب المصري في حديثه لخطوة شريف إكرامي التي أعلنها من قبل بنيته الرحيل عن الأهلي؛ حيث أشار إلى إنه كان على إدارة النادي الأهلي المحافظة عليه، قائلاً:"شريف إكرمي وحسام غالي لديهما من الإمكانيات الإدارية التي تؤلهما ليكونا رؤساء للنادي الأهلي مستقبلاً".

وأتم زكي عبد الفتاح حديثه قائلاً:"حسام عاشور عليه أن يعتزل في الأهلي فلن يكسب بطولات مثلما فعل مع الأهلي ويكفيه أنه سيكون قد بدأ مسيرته وأنهاها في الأهلي".