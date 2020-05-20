عبدالفتاح: جلسة عمر جابر مع آل الشيخ غيرت مصيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عرابي:

قال زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، إن النادي كان ينظر لعمر جابر حين انضم لصفوفه بأنه سيكون لاعباً يستطيعون بيعه خلال عامين لأندية أوروبا والدوري الإنجليزي.

وكان عمر جابر قد خرج معاراً لصفوف نادي لوس أنجلوس من بازل السويسري قبل أن يُفعل النادي الأمريكي بند شرائه قبل أن يعود اللاعب لمصر مرة أخرى عبر بوابة بيراميدز.

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وأضاف عبد الفتاح ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ:"لو استمر عمر لكان في مكان أخر عما هو عليه حالياً ولكن بعد جلسته مع تركي آل الشيخ في روسيا نظر للمال وأخبرنا أنه يريد أن يرجع لأجل أبنه وعاد لمصر".

وأشار مدرس حراس مرمى نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، إلى أن عمر جابر كان قادراً على الاستمرار في الدوري الأمريكي وإذا استمر لكان في نادي أوروبي كبير ويحصد منه أضعاف ما يحصده الأن.

وأتم المدرب المصري حديثه بـ:"للأسف عمر استعجل ونظر للمال وليس لمستقبله لذا أقول أن محمد صلاح والنني وحجازي مختلفون".