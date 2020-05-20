تقارير: الأهلي السعودي يقترب من ضم بن عيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نادي الأهلي السعودي اقترب من الحصول على خدمات لاعب فريق شباب قسنطينة الجزائري حسين بن عيادة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت صحيفة "الوطن" السعودية بموقعها على الإنترنت أن محادثات أجريت في الأيام الماضية عبر أحد الوسطاء، ووصلت لمرحلة متقدمة من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وتابعت الصحيفة أن مصادر ذكرت أن هناك ثلاثة أندية أخرى تنافس على ضم اللاعب وهي أندية الزمالك والأهلي المصريان والرجاء البيضاوي المغربي.

وينتهي عقد حسين بن عيادة مع فريقه الجزائري بنهاية هذا الموسم، الذي خاض فيه 21 مباراة وسجل أربعة أهداف وصنع ستة أهداف أخرى، ويحق له التوقيع لأي فريق في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.